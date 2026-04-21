الشرطة الكورية الجنوبية تسعى لإلقاء القبض على قطب صناعة الترفيه بانج سي هيوك

قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها تسعى لإلقاء القبض على قطب صناعة الترفيه بانج سي هيوك، رئيس الوكالة القائمة على رعاية فريق" بي تي سي" الغنائي الشهير، وذلك في إطار تحقيقات بشأن ما يتردد عن أنه جمع أكثر من 100 مليون دولار بصورة غير قانونية من خلال مخطط للاحتيال على المستثمرين.

وأكدت وكالة شرطة العاصمة سول أنها طلبت من الادعاء طلب إصدار مذكرة قضائية للقبض على بانج، مؤسس ورئيس شركة" اتش واي بي إي".

ولم يتطرق الفريق القانوني لبانج في بيان لوكالة أسوشيتد برس (أب) مباشرة إلى الاتهامات، ولكنه أعرب عن أسفه لسعى الشرطة لإلقاء القبض عليه" على الرغم من تعاوننا الكامل والدائم مع التحقيق خلال فترة طويلة".

وأضاف البيان" سوف نواصل التعاون في جميع الإجراءات القانونية، وبذل كل الجهود لعرض موقفنا بوضوح".