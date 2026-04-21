شركة أغذية أطفال تتعرض للابتزاز بعد العثور على عبوات ملوثة في أوروبا

قالت شركة تصنيع أغذية الأطفال "هيب"، يوم الاثنين، إنها كانت هدفا لمحاولة ابتزاز، بعد العثور على وعاء من طعام الأطفال ملوث بسم الفئران في النمسا.

وأوضحت الشركة العائلية في بيان: "أن / هيب / ضحية ابتزاز".

وتم ضبط عبوة وزنها 190 جراما من طعام الأطفال "الجزر والبطاطس" ملوثة بسم الفئران في منطقة بورجنلاند بالنمسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويعتقد أن عبوتين على الأقل تم تداولهما في المنطقة، مع استمرار البحث الحثيث عن واحدة منها.

وأضافت الشرطة في مدينة إنجولشتات الألمانية، أنه تم العثور على 5 عبوات طعام أطفال تم العبث بها في النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وتابعت الشركة أن المبتز أرسل رسالة إلى صندوق بريد إلكتروني عام لا يتم فحصه إلا على فترات متباعدة وفق الإجراءات المعتادة.

وأردفت الشركة أنها أبلغت الشرطة والسلطات فور علمها بالحادثة، مؤكدة أنها أنشأت فريق أزمة داخليا للتعامل مع الوضع.

ولم تكشف الشرطة ولا الشركة عن مطالب المبتز المزعوم.

وقالت النيابة العامة النمساوية، إنها فتحت تحقيقا للاشتباه في تعريض المواطنين للخطر بشكل متعمد.