أعلنت بريطانيا اليوم الخميس تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 5ر20 مليون جنيه إسترليني وذلك لمساعدة الجهد اللبناني في رعاية شؤون النازحين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر في حضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية .

وأبلغ الوزير البريطاني الرئيس عون " دعم بلاده للجهود التي يقوم بها من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق مسار تفاوضي يحقق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية في مبادرته التفاوضية"، مؤكدا على "تأييد بريطانيا لقرارات الحكومة اللبنانية".

بدوره ، شكر الرئيس عون الوزير فالكونر على "الدعم الذي قدمته بريطانيا ولا تزال في مختلف المجالات، لاسيما دعم الجيش وإقامة الأبراج على الحدود، والمساعدات الإنسانية والاغاثية التي تنوي تقديمها للتخفيف من معاناة اللبنانيين عموماً والنازحين منهم خصوصاً".

وقال عون، خلال اللقاء ، إن "وقف اطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية".

وأكد "حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا واطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية".

وأوضح عون أن" التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها" ، مؤكدا أن" انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة".

وشدد الرئيس عون على أن" القرارات التي اتخذتها الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأمينا لحماية جميع اللبنانيين التواقين الى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الامن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد".