مئات الإسرائيليين يحتجون ضد استمرار الحرب على لبنان

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء السبت، في مدينة حيفا (شمال)، احتجاجًا على استمرار الحرب ضد لبنان، بحسب ما أفادت به صحيفة عبرية.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" (خاصة) أن مئات المتظاهرين تجمعوا عند مفترق "حوريف" في حيفا، رافعين شعارات مناهضة للحكومة ومطالبين بوقف الحرب ضد لبنان، فيما شهد مفترق كركور في منطقة وادي عارة، جنوب شرق حيفا، أيضًا احتجاجات مماثلة شارك فيها مئات الأشخاص.

وتأتي هذه المظاهرات في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية في إسرائيل لسياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحرب وتداعياتها، وعلى الرغم من أن استطلاع للرأي نشرت وسائل إعلام إسرائيلية نتائجه الأسبوع الماضي، أظهرت أن 77 بالمئة من الإسرائيليين يدعمون مواصلة العدوان على لبنان و12 بالمئة فقط قالوا إنه يجب وقفها، فيما قال 11 بالمئة إنه ليس لديهم إجابة.

وواصلت إسرائيل خروقاتها في اليوم الثاني لسريان اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بين تل أبيب و"حزب الله"، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس الماضي.

كما تأتي بالمخالفة لما وعد به ترامب، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، بأن إسرائيل "لن تقصف لبنان بعد الآن، لأن الولايات المتحدة تمنعها من ذلك".

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي، السبت، عبر بيان، رصد عناصر قامت بـ"خرق" تفاهمات وقف إطلاق النار جنوبي لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية فقام بشن عدة غارات عليهم ودمر بنى تحتية.

وخلال 45 يوما من العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس الماضي، قتل أكثر من 2294 شخصا وأصيب 7 آلاف و544 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وأعلن في نوفمبر من العام التالي وقف لإطلاق النار، لكن تل أبيب واصلت خرقه يوميا، ثم وسعت عدوانها في 2 مارس الفائت.