إندونيسيا: القبض على شخص بريطاني بتهمة تهديد السكان في بالي

تحقق حاليا دائرة الهجرة في دينباسار عاصمة جزيرة بالي الإندونيسية وأكبر مدنها، مع مواطن بريطاني تم الإبلاغ عنه من قبل السكان المحليين بتهمة تهديدهم في منطقة رينون في مدينة دينباسار.

وقال رئيس دائرة الهجرة في دينباسار "آر. هاريو ساكتي": "نحن نقدر الدور النشط الذي يلعبه المواطنون في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للأجانب"، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وألقي القبض على "تي دي" "49 عاما" في منزله الواقع في شارع توكاد أوندا بمنطقة بانجير فى مدينة دينباسار، من قبل ضباط من مكتب الاستخبارات والتنفيذ في دائرة الهجرة في دينباسار.

وجذب "تي دي" انتباه الجمهور بعد أن انتشر فيديو يُظهره وهو يهدد السكان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد ذلك، تتبع ضباط الهجرة "تي دي" وألقوا القبض عليه في منزله.

ثم فحصت السلطات، بفحص أوراقه الخاصة بالهجرة، بما في ذلك تصريح إقامته المؤقتة، إلا أن التصريح كان قد انتهت صلاحيته، مما يشير إلى أنه تجاوز المدة المقررة بسبب عدم تجديده.

وعندما تم استجوابه من قبل الضباط، قاوم "تي دي" وكان غير متعاون.

وتم نقله بعد ذلك إلى مكتب الهجرة في دينباسار لمزيد من الاستجواب، بما في ذلك معرفة دوافعه وراء تهديد السكان.

وأشار "ساكتي"، إلى أن "الضباط ما زالوا يحققون في دوافع التهديد المزعوم الذي أبلغه عنه الجمهور، بالإضافة إلى تتبع أنشطة "تي دي" أثناء وجوده في إندونيسيا".