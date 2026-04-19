ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030

توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع حارسه الشاب خافي نافارو لتمديد عقده لفترة طويلة، في خطوة تستهدف الحفاظ على أحد أبرز المواهب داخل الفريق.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة النادي نجحت في تمديد عقد اللاعب لمدة ثلاث سنوات إضافية، بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده الحالي، ليواصل مشواره مع الفريق حتى يونيو 2030.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.

على صعيد آخر، يستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، في ظل سعيه لمواصلة المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة، خلف المتصدر برشلونة.