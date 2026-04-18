القيادة المركزية الأمريكية: الحصار البحري أدى إلى توقف كامل للتجارة البحرية من وإلى إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الحصار البحري المفروض على إيران تسبب في شلل شبه تام في عمليات التبادل التجاري والاقتصادي عبر البحر.

وأوضحت القيادة، في منشور عبر منصة إكس اليوم السبت، أن المدمّرة المزودة بصواريخ موجهة يو إس إس بينكني تواصل تنفيذ دوريات في المياه الإقليمية دعمًا لعمليات الحصار، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضافت أن هذه الإجراءات أدت إلى توقف كامل لحركة التجارة البحرية من وإلى إيران.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم السبت، استمرار عمليات الحصار البحري المفروضة على السواحل والموانئ الإيرانية، مؤكدة أن 23 سفينة امتثلت للتوجيهات الأمريكية وعادت أدراجها.

وأوضحت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن السفينة "يو إس إس كانبرا" تواصل تنفيذ دوريات في بحر العرب ضمن مهام الحصار.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية تفرض قيودًا بحرية على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، مشيرًا إلى أن 23 سفينة استجابت منذ بدء العمليات للتعليمات الأمريكية بالعودة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد، في وقت سابق من اليوم السبت، استمرار إجراءاته المشددة على مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.