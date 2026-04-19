كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة داخل ريال مدريد، بشأن ملف المدير الفني، في ظل احتمالية رحيل ألفارو أربيلوا عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك عقب تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، وآخرها الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن المدرب جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لـ بنفيكا، يُعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق الملكي، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير لفكرة عودته.

وأشارت التقارير إلى أن اجتماعًا مرتقبًا سيُعقد في مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز، إلى جانب أربيلوا، من أجل حسم مستقبل الجهاز الفني.

ورغم عدم وجود تواصل رسمي حتى الآن مع مورينيو، إلا أن اسمه يظل مطروحًا بقوة ضمن قائمة المرشحين، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات القادمة داخل النادي.