الرئيس البيروفي المؤقت يؤجل شراء طائرات حربية بقيمة 5ر3 مليار دولار إلى الحكومة القادمة

أرجأ الرئيس البيروفي المؤقت خوسيه ماريا بالكازار، قرار شراء 24 مقاتلة بقيمة 3.5 مليار دولار إلى خليفته، الذي سيتم تنصيبه بعد إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

وأعلن بالكازار، القرار في مقابلة مع إذاعة "آر بي بي" المحلية مساء أمس الجمعة.

ومن المقرر أن تنتهي مدة الحكومة المؤقتة، التي تولت السلطة في فبراير، في نهاية يوليو.

ومن المنتظر أن تجري بيرو جولة الإعادة في السابع من يونيو.

وقال الرئيس المؤقت، إن الحكومة المقبلة سيكون لديها "الشرعية الكاملة لاتخاذ قرار" بشأن ما إذا كان سيتم شراء طائرات من طراز "إف- 16 بلوك 70" مصنعة في شركة لوكهيد مارتن التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وأوضح بالكازار: "بالنسبة لنا أن يتم العهد بمبلغ مالي كبير كهذا للحكومة المقبلة سيكون ممارسة سيئة لحكومة انتقالية".

وصوت البيروفيون، على انتخاب رئيس يوم الأحد الماضي.

ولم يحظ أي من المرشحين بتأييد كاف لتحقيق فوز مباشر، ولم تعلن السلطات الانتخابية بعد عن المرشحين الاثنين اللذين سيخوضان جولة الإعادة حيث ما زال يجري فرز الأصوات.