النيابة تباشر التحقيق في حادث مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة محمّلة بالأسفلت في الإسكندرية

تقرير الصفة التشريحية: جثمان أحد الضحايا متفحم ومشوّه الملامح نتيجة سقوط الأسفلت الساخن عليه

تباشر نيابة الدخيلة الجزئية بالإسكندرية التحقيق في ملابسات حادث مصرع 3 أشخاص، إثر انقلاب سيارة نقل محمّلة بأسفلت رصف الطرق عليهم بمنطقة البيطاش، وذلك بعد نزول إحدى عجلات السيارة في بئر قديمة للصرف الصحي، ما أسفر عن انقلابها وحمولتها التي تُقدَّر بنحو 20 طنًا من الأسفلت الساخن على الضحايا.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية، وسماع أقوال شهود العيان، ومناظرة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة التابعة لنطاق حي العجمي، مع موافاتها بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بجثامين الضحايا، لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بدفنهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وشيّع أهالي الضحايا جثامينهم، وهم: إبراهيم حمدي، الذي لقي مصرعه أثناء انتظاره نجله للانتهاء من درس خصوصي بمنطقة وادي القمر، ومحمد عرفة من كرموز، ومحمد علي من البيطاش، وسط حالة من الحزن، ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، حيث أشار الأهالي إلى أن البئر تم ردمها قبل الواقعة بطريقة عشوائية، ودون اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، وفي توقيت يشهد كثافة مرورية.

وكشف تقرير الصفة التشريحية لجثمان إبراهيم حمدي محمد أن الجثمان وُجد في حالة تفحم كامل، ما أدى إلى تشوّه الملامح وانقباض عضلات الأطراف، نتيجة سقوط الأسفلت الساخن على كامل الجسم، وذلك في القضية رقم 4438 لسنة 2026 إداري الدخيلة.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل محمّلة بمواد رصف الطرق (أسفلت) بشارع قاصد كريم بمنطقة البيطاش، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المكان، ورفع السيارة المنقلبة، ونقل جثامين الضحايا الثلاثة إلى المشرحة.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.