مصرع شخص وإصابة آخرين في 3 حوادث سير وسقوط من علو بمطروح

لقي شخص مصرعه، وأُصيب اثنان آخران، في ثلاث حوادث متفرقة ما بين حوادث سير وسقوط من علو بمحافظة مطروح.

استقبلت مستشفى مرسى مطروح العام المصاب عماد زكي، 44 عامًا، موظف، مصابًا بكسور متفرقة ونزيف داخلي، إثر تعرضه لحادث سقوط من الطابق الخامس بإحدى البنايات تحت الإنشاء بقرية سباحة بمنطقة الجرولة شرق مدينة مرسى مطروح.

كما أُصيب عطا الله (ق)، 57 عامًا، بكسر في الساق اليمنى، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره شارع الجلاء أمام عمر أفندي. وأُصيب شخص ثالث في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في موقع الحوادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مرسى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف مفتش الصحة، وتحرير محاضر بالوقائع، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.