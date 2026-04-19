انهيار ضريح بدنشواي دون إصابات وتحرك عاجل لرفع الأنقاض

شهدت قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مساء اليوم، انهيار أحد الأضرحة، دون وقوع إصابات، فيما تحركت الأجهزة التنفيذية والأمنية على الفور لرفع آثار الهدم وفرض كردون أمني بمحيط الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجّه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، برفع درجة الجاهزية بكافة الجهات التنفيذية للتعامل الفوري مع مثل هذه الحالات الطارئة، مؤكدًا ضرورة سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور، انتقل رئيس مركز ومدينة الشهداء إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم نائب رئيس المدينة، ورئيس الوحدة المحلية بدنشواي، ومدير إدارة الأوقاف، إلى جانب مندوب عن الطرق الصوفية، وقوة من مركز الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع مخلفات الانهيار من الطريق العام لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات، مع تأمين الموقع ومنع اقتراب المواطنين من منطقة الخطر.

وتواصل الجهات المختصة حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على أسباب الانهيار، واتخاذ التدابير المطلوبة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.