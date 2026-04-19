إيران: خلافات جوهرية لا تزال قائمة رغم التقدم في محادثات السلام

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لوسائل إعلام رسمية اليوم الأحد إن خلافات جوهرية لا تزال قائمة في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

وأخبر قاليباف وكالة أنباء تسنيم أنه تم التوصل إلى بعض نقاط الاتفاق مع الولايات المتحدة، لكن كانت هناك "خلافات جوهرية" حول مواضيع أخرى.

وقال قاليباف في المقابلة، التي بثتها وسائل الإعلام اليوم الأحد، إن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران.

وبعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير، ردت طهران بإغلاق المضيق فعليا، مهددة بمهاجمة أي سفن لم تحصل على إذن منها لعبور الممر المائي.

ورفعت طهران الحصار يوم الجمعة، لكنها أعادت إغلاقه يوم أمس السبت بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبقي على حصارها للموانئ الإيرانية.

ويعد الممر البحري الضيق نقطة اختناق حيوية لتجارة الطاقة العالمية. وقد تسبب الحصار في اضطرابات كبيرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وإثارة إجراءات محمومة لمنع نقص الوقود.