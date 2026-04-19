ريال سوسيداد بطلاً لكأس الملك بعد ملحمة مثيرة أمام أتلتيكو بركلات الترجيح

تُوّج فريق ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، عقب فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، في لقاء شهد إثارة كبيرة منذ بدايته، حيث افتتح أندير بارينيتشيا التسجيل مبكرًا لريال سوسيداد، قبل أن يدرك أديمولا لوكمان التعادل لأتلتيكو مدريد.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف ميكيل أويارزابال الهدف الثاني لسوسيداد من ركلة جزاء، فيما عاد جوليان ألفاريز ليمنح أتلتيكو هدف التعادل في الشوط الثاني، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لسوسيداد.

وكان أتلتيكو مدريد قد بلغ النهائي على حساب برشلونة، بينما تأهل ريال سوسيداد بعد تجاوزه أتلتيك بلباو في نصف النهائي.

ويُعد هذا اللقب من أبرز إنجازات ريال سوسيداد في السنوات الأخيرة، ليضيف بطولة جديدة إلى تاريخه في المسابقة.