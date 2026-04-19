مختار جمعة: أبناء القوات المسلحة والشرطة أكثر من يتحملون عبء وضريبة الدفاع عن الوطن

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن أبناء القوات المسلحة والشرطة هم أكثر من يتحملون عبء وضريبة الدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى أن حياتهم تقوم على الإخلاص لله ثم للوطن، وأن مصر تأتي أولًا بالنسبة لهم.

وقال "جمعة" عبر برنامج "المواطن والمسئول" على قناة الشمس، مساء السبت، إن حياة رجال الجيش والشرطة لا تكون في المقدمة لأنهم يقدمون أرواحهم في سبيل حماية الوطن، والضريبة التي يدفعونها لا يمكن تعويضها إلا من الله، مستشهدًا بمعاني التضحية في السنة النبوية، ومنها فضل حراسة الوطن في أوقات الخوف والمخاطر.

وأضاف أن كثيرًا من الجنود يقفون في مواقع قتالية وهم لا يضمنون العودة إلى أسرهم، معتبرًا أن من يعيش هذا الواقع “روحه على كفه" ليل نهار.

ولفت إلى أن إدراك حجم التضحيات لا يشعر به بشكل كامل إلا من ينتمي إلى أسرة عسكرية أو يعيش داخل هذا الوسط، مؤكدًا أن التدريب العسكري وما يصاحبه من مشقة وجهد يفوق في أهميته أحيانًا خوض المعركة نفسها، لأنه يساهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح.

ووجه التحية إلى القوات المسلحة المصرية في كل وقت، وخاصة خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن حتى في أوقات السلم لا تتوقف التضحيات، إذ يستمر دورهم في تأمين الحدود وحماية الدولة.



ويُعد عيد تحرير سيناء هو ذكرى وطنية تحتفل بها مصر يوم 25 أبريل من كل عام، إحياءً لانسحاب آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء، وفقًا لمعاهدة السلام الموقعة في كامب ديفيد.