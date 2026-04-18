المكسيك تقبض على مهرب مخدرات مزعوم مدرج على قائمة الهاربين الأوروبية

قالت السلطات المكسيكية اليوم السبت إنه تم القبض على مهرب مخدرات مشتبه به مدرج اسمه على رأس قائمة المطلوبين في أوروبا.

وذكر وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش إنه تم القبض على المشتبه به، الذي تم تحديد هويته بأنه يدعى يانوش بالا، والمعروف أيضا باسم دانيل توكاتش، في ولاية كوينتانا رو جنوبي البلاد.

وذكر جارسيا عبر منصة إكس أن بالا مطلوب للعدالة في المجر على خلفية اتهامات بتهريب المخدرات كما أن الهيئة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) أصدرت بحقه نشرة حمراء.

وقالت سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية في بيان مشترك إنه أمكن تحديد مكان بالا بفضل معلومات شاركتها وكالات الأمن المجرية، فضلا عن عمل أجهزة الاستخبارات والتحقيق.

وذكرت السلطات أنه تم تسليمه إلى وكالة الهجرة المكسيكية "لتحديد وضعه من ناحية الهجرة ومواصلة إجراءات ترحيله المنظمة إلى أوروبا".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك فريق دفاع قانوني عن بالا.