ميرتس ولولا دا سيلفا يفتتحان معرض هانوفر الصناعي اليوم

يفتتح المستشار الألماني فريدريش ميرتس رفقة رئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مساء اليوم الأحد في مدينة هانوفر الألمانية أهم معرض صناعي في العالم.

والبرازيل هي الدولة الشريك للمعرض هذا العام. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ومن المخطط أن يقوم الرئيس البرازيلي رفقة المستشار الألماني بجولة داخل المعرض غدا.

ويشارك في المعرض أكثر من 3 آلاف جهة عرض، حيث يجرى تقديم أحدث الابتكارات في أرض المعرض. وتتمثل الموضوعات الرئيسية للمعرض هذا العام في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج، والأتمتة، والروبوتات. وللمرة الأولى، يحظى قطاع التسليح بتركيز خاص ضمن موضوعات المعرض.

وزار معرض هانوفر الصناعي العام الماضي 127 ألف شخص.