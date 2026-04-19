ردّ يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، على التساؤلات حول المقصود بتواجد مناطق اقتصادية خاصة بالمشروع التنموي العمراني لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (The Spine)، قائلًا: «هيبقى فيه ميزة للشركات اللي بتدخل أو تعمل في هذا الإطار، لو افترضنا مثلا المحلات تستطيع إنها تدخل المنتجات بدون جمارك لكن من يشتري بعد ذلك وهو خارج يقدر يدفع هذا الجمرك».

ووصف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء السبت، هذه المنطقة الاقتصادية بأنها «منطقة حرة خاصة»، موضحًا أن هذا القرار سيجذب الكثير من الشركات العالمية التي ترغب في دخول السوق المصري.

وأكمل: «في كثير من الشركات العالمية كان نفسها تدخل مصر من فترة وإن شاء الله اعتقد النظام المقترح هيساعدهم بشكل كبير إن هما يدخلوا ويقدروا يستثمروا».

وتحدث عن مساهمة البنك الأهلي المصري في مشروع (The Spine)، مؤكدًا أنهم شركاء بنسبة 24.5%، وأن رأس مال المشروع يبلغ حوالي 69 مليار جنيه، مضيفًا: «استثمارات المشروع بعد كدا ستصل إلى 1.4 تريليون جنيه ومتوقع مدخلات أكثر من كده بكثير بعد ذلك».

وأشار أنهم درسوا المشروع مع إحدى الشركات الناجحة، لإثبات كفاءة المشروع، قائلًا: «لقينا إن المشروع ناجح بكل المقاييس وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة لمصر وللسياحة المصرية وللاستثمار في مصر بشكل عام».

وردّ أبو الفتوح على الآراء القائلة بالاستثمار في البشر وليس العقارات، وغيرها، رغم عوائد هذه المشروعات على الصناعة المصرية، قائلا: «الاثنين مطلوبين».

واستشهد بتوفير مشروع (The Spine)، لحولي 155 ألف فرصة عمل، يحتاجها المواطنون المصريون، مضيفًا أن هذا المشروع سيمثل البيئة المناسبة للاستثمار في البشر، لتوفيرها أسلوبًا جديدًا للحياة، ويمكن الاستثمار فيها من المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي سياق آخر، تحدث أبو الفتوح عن آمان بيئة الاستثمار المصري رغم الحرب الحالية في الإقليم، بما يزيد قدرتها على جذب الاستثمارات، قائلًا: «هي بالفعل بيئة آمنة سواء قبل أو بعد الحرب، والدليل على ذلك مشروع مثله يٌطرح في هذا الوقت».

وأشار إلى المشاريع الصناعة التي افتتحت خلال الأسبوعيين الماضيين، والمشاريع الأخرى المتوقع افتتاحها الأسبوع القادم، في شرق بورسعيد، ومختلف أنحاء الجمهورية، كدليل على جاذبية الاستثمار المصري، قائلًا: «المشروعات الصناعية اللي متقدم فيها اتفتحت خلال الأسبوعين اللي فاتوا وخلال الأسبوع القادم هيبقى فيه افتتاحات جديدة في شرق بورسعيد وكل مكان في مصر»

وذكر العوامل المؤدية لكثافة الإقبال على الاستثمار في مصر، ومنها كونها بيئة جاذبة للاستثمارات ذات بنية أساسية تلبي احتياجات المستثمرين، بجانب توافر العنصر البشري المطلوب محليًا ودوليًا، مؤكدًا: «الاستثمار في مصر هيبقى مطلوب سواء الفترة اللي فاتت والفترة القادمة على وجه التحديد».



و شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، فعاليات الإعلان عن إطلاق المشروع التنموي العمراني لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (The Spine)، بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يتم تنفيذه بمشاركة البنك الأهلي المصري، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.