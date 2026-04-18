سينتكوم تنشر صورا لعمليات المراقبة أثناء الحصار البحري على إيران

نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، صورا لعمليات المراقبة أثناء الحصار البحري على إيران.

وكتبت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «يقوم جندي من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) على متن سفينة الإنزال البرمائية يو أس أس نيو أورليانز LPD 18) المتواجدة في المنطقة بمراقبة حركة الشحن أثناء عمليات الحصار البحري الأمريكي».

يقوم جندي من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) على متن سفينة الإنزال البرمائية يو أس أس نيو أورليانز LPD 18) المتواجدة في المنطقة بمراقبة حركة الشحن أثناء عمليات الحصار البحري الأمريكي. pic.twitter.com/vd8N8WhGHH — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) April 18, 2026

وفي وقت سابق، صرح مسئول إيرانى كبير لشبكة CNN، الأمريكية، بأن طهران ستعطى الأولوية للسفن التى تدفع رسومًا لعبور مضيق هرمز.

وقال المسئول: «بالنظر إلى القيود المفروضة على عدد السفن التى سيُسمح لها بالمرور، قررت إيران إعطاء الأولوية لتلك السفن التى تستجيب بشكل أسرع لبروتوكولات مضيق هرمز الجديدة وتتحمل تكاليف خدمات الأمن والسلامة».

وأوضح أن السفن التى لا تدفع الرسوم سيتم تأجيل مرورها.

وكانت إيران قد أعادت فرض قيود على مرور السفن عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى انتهاكات متكررة للثقة من جانب الولايات المتحدة فى وقف إطلاق النار بين الجانبين.