الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بالمسيرات على عناصر في كردستان العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ هجوم بالمسيرات على عناصر تابعة لجماعة وصفها بأنها "إرهابية انفصالية" في منطقتين بإقليم كردستان العراق.

وقال الحرس في بيان: "نفذنا هجوما دقيقا بمسيرة استهدف مخبأ للجماعات الإرهابية الانفصالية في منطقتي جيجنكان وباليسان بكردستان العراق. العمليات أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة 5 آخرين"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتحديدا في 28 مارس الفائت، حرص حكومته على منع أي جهة من جر العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة، كما أدان خلال اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني هجومًا استهدف منزل الأخير في محافظة دهوك.

ودعت دول خليجية إلى جانب الأردن، في بيان مشترك الأربعاء الماضي، العراق إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هجمات "فصائل موالية لإيران" انطلاقًا من أراضي العراق ضد دول جواره.

وسبق ذلك استدعاء وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني والقائم بأعمال السفير الأمريكي، الثلاثاء الماضي، لتسليمهما مذكرات احتجاج بشأن استهداف مقرات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) و"الحشد الشعبي".