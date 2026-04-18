الحرس الثوري الإيراني: إغلاق مضيق هرمز اعتبارا من عصر اليوم لحين رفع الحصار الأمريكي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، إغلاق مضيق هرمز اعتبارا من عصر اليوم إلى حين رفع الحصار البحري الأمريكي.

ونقلت قناة الجزيرة عن الحرس قوله إنه تم إغلاق مضيق هرمز لأن من وصفه بالعدو لم يلغ الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الإيرانية.

ولفت الحرس إلى أنه لا قيمة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أنه على السفن متابعة الأخبار فقط من المرجع الرسمي للقوات البحرية.

ووجهت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أوامر للسفن بعدم مغادرة مراسيها بالخليج، وقالت إن الاقتراب من مضيق هرمز سيُعتبر تعاونا مع "العدو"، وفق تعبيرها.

وكانت إيران قد أعادت فرض قيود على مرور السفن عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى انتهاكات متكررة للثقة من جانب الولايات المتحدة فى وقف إطلاق النار بين الجانبين.