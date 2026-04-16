قطر وباكستان تؤكدان أهمية الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في الديوان الأميري.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري، رحب الأمير في بداية الاجتماع، برئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق، مؤكدا تقديره للدور الذي تقوم به باكستان في دعم المساعي لخفض التصعيد، وتعزيز الحوار الدبلوماسي بما يخدم الأمن والسلم الإقليميين.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني إدانة بلاده للهجمات التي استهدفت دولة قطر ودول المنطقة، مؤكدا تضامن باكستان الكامل ودعمها لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، لا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.

كما جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها، وبما يعزز الشراكة بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي.

وعقد الأمير ورئيس وزراء باكستان بعد ذلك لقاء ثنائيا، تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، لاسيما في ظل الأحداث الجارية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.