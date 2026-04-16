سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض نادي ريال مدريد لانتكاسة جديدة على الساحة الأوروبية، بعدما تراجع في تصنيف الأندية الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقب خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هذا التراجع بعد خسارة الفريق الإسباني أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في إياب الدور ربع النهائي، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ليودع البطولة بمجموع المواجهتين.

وبحسب التصنيف المحدث، تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 144.500 نقطة، فيما اعتلى بايرن ميونخ الصدارة بإجمالي 146.500 نقطة.

وجاء ليفربول في المركز الثالث برصيد 130.000 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ127.000 نقطة، ثم باريس سان جيرمان خامسًا برصيد 126.500 نقطة.

كما حل مانشستر سيتي في المركز السادس بـ125.500 نقطة، متقدمًا على أرسنال صاحب المركز السابع، بينما جاء برشلونة في المرتبة الثامنة برصيد 113.250 نقطة.

واحتل باير ليفركوزن المركز التاسع بـ105.000 نقطة، فيما جاء أتلتيكو مدريد في المركز العاشر بإجمالي 103.750 نقطة.