أقام قصر ثقافة ديروط، قافلة ثقافية لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بمدرسة بدر الإعدادية للبنين، تحت عنوان "مدارسنا كلها ثقافة وفن"، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى اكتشاف وتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وحضر الفعاليات محمد أبو العيون، مدير قصر ثقافة ديروط، والدكتورة هند مكرم، رئيس نادي الأدب، واستُهلت بتفقد معرض الفنون التشكيلية ومعرض نادي العلوم، واللذين ضما مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي عكست إبداع الطلاب واهتماماتهم العلمية والفنية.

وأكد مدير قصر ثقافة ديروط، في كلمته، دور قصور الثقافة في دعم ومساندة الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، مستعرضًا الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة بمحافظة المنيا، موجهًا الدعوة للطلاب والجمهور لحضور الفعاليات المقدمة بالمجان.

من ناحيتها، أشارت الأديبة الدكتورة هند مكرم، رئيس نادي أدب ديروط، إلى أهمية هذه القوافل الثقافية التي تسهم بدورها في دعم المواهب وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن قدراتهم وتنميتها.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة اكتشاف المواهب في مجالات الإنشاد والعزف وإلقاء الشعر، بجانب مشاهدة الأعمال الفنية التي نفذها الطلاب، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الشاعر الورداني توفيق، وشيرين حمدي موجه التربية الفنية ومدرب الرسم بالقصر، والدكتورة هند مكرم.

ونُفذت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، ومن خلال فرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، وتأتي في إطار خطة قصور الثقافة الهادفة إلى الوصول بالخدمات الثقافية والفنية إلى المدارس، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على التعبير عن ذاته وخدمة مجتمعه.