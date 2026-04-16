الداخلية تكشف كواليس واقعة مصنع المنوفية: خلاف شراكة لا سرقة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بسرقة محتويات مصنعه وإغلاقه، وقيام أحدهم بمساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إعادة المسروقات، مع الزعم بعدم اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 الجاري، تلقّت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بلاغًا من شريك بمصنع ملابس، مقيم بمنطقة سرس الليان، يفيد بوجود خلافات مالية بينه وبين شخصين آخرين من شركائه بالمصنع، إلى جانب آخرين، وجميعهم مقيمون بالمحافظة.

وأشارت التحريات إلى أن الخلافات بين الشركاء دفعت الشريكين إلى الاستيلاء على المعدات من داخل المصنع. وبمواجهتهما، أقرا بوجود الخلافات وأكدا أن المعدات بحوزتهما، بينما نفى الشخصان الآخران أي تدخل في الواقعة أو مساومة الشاكي لإعادة المعدات.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.