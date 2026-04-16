أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، استشهاد فلسطيني خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و345 منذ أكتوبر 2023.

جاء ذلك في بيان إحصائي للوزارة، أوضحت فيه أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "شهيدا و8 إصابات".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتيل والمصابين، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي السياق، أفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت منذ 11 أكتوبر الماضي إلى "766 شهيدا و2147 مصابا".

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "72 ألفا و345 شهيدا و172 ألفا و250 مصابا".

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.