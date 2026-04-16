إيران: إنتاج مسيراتنا زاد 10 أضعاف بعد حرب الـ12 يوما

قال المساعد التنفيذي للجيش الإيراني علي رضا شيخ، إن إنتاج المسيرات في بلاده ارتفع عشرة أضعاف بعد الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو 2025.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، نلقها التلفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، قال فيها شيخ: "إنتاج الطائرات من دون طيار تضاعف عشر مرات بعد حرب الـ12 يومًا".

وأشار إلى أن خطط العمليات التي نفذتها إيران خلال الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل أعدها مسبقا رئيس هيئة الأركان العامة السابق عبد الرحيم موسوي الذي قتل في الهجمات، وتم نقلها إلى القوات العسكرية المعنية.

وأكد شيخ أنه في حال شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جديدا على إيران، فسيتم الرد وفق الاستراتيجيات المحددة مسبقا.

وفي 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.