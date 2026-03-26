هجوم مشترك من إيران وحزب الله على إسرائيل يخلّف 14 مصابا ودمارا واسعا

أصيب 14 شخصًا وتضررت مواقع عدة في مناطق واسعة داخل إسرائيل، اليوم الخميس، جراء هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، في رد من إيران و"حزب الله" على العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ورصد مراسل وكالة الأناضول إطلاق 8 دفعات من الصواريخ الإيرانية استهدفت وسط وشمال إسرائيل، بينها 7 دفعات باتجاه منطقة الوسط، منذ فجر الخميس.

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بوسط إسرائيل، بينها مدينة تل أبيب، كما دوّت في مدينة القدس مرتين، إضافة إلى مناطق في شمالي البلاد، وترافقت مع سماع دوي انفجارات في السماء نتيجة محاولات اعتراض الصواريخ.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الهجمات أسفرت عن إصابات في مدن تل أبيب وكفر قاسم وشعار شومرون، ومنطقة خليج حيفا، وبلدة ليمان، فيما تسببت قذائف عنقودية وشظايا في أضرار بمنازل وسيارات ومركز تجاري في وسط وشمال إسرائيل.

ووفقًا للسلطات، فإن صاروخًا عنقوديًا أطلقته إيران استهدف 11 موقعًا على الأقل في وسط إسرائيل، ما أدى إلى إصابة منزل في تل أبيب بقنبلة عنقودية، واندلاع حريق في سيارة بمدينة غاني تكفا، إضافة إلى أضرار في حولون ومناطق أخرى.

كما تم تسجيل 6 إصابات في كفر قاسم، وإصابة شخص في شعار شومرون، وسائق حافلة في منطقة خليج حيفا، فيما تلقى شخص العلاج من حالة صدمة بعد إصابة مركز تجاري بشظايا.

وفي هجوم منفصل، أصيب شخصان إثر استهداف طائرة مسيّرة لبلدة ليمان في الجليل الغربي، بعد انطلاق صفارات الإنذار في أجزاء من الشمال للتحذير من احتمال تسلل طائرات مسيّرة من لبنان.

وأفادت الصحيفة بأن ما لا يقل عن 14 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة في أنحاء إسرائيل، إثر سلسلة هجمات من إيران ولبنان استهدفت وسط وشمال البلاد على موجات متتالية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن تقارير ميدانية رصدت مواقع عدة لسقوط صواريخ أو شظايا اعتراضية، بينها أربعة مواقع في كفر قاسم وموقع في مدينة بيتح تكفا، نتيجة إطلاق صواريخ متشظية.

وتزامن الهجوم الإيراني مع إطلاق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه مناطق متفرقة، شملت الكريوت ووسط البلاد ومدينة صفد، وفق الهيئة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 1500 قتيل، بينهم مئات الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مصاب، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية.

كما أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري عن 1094 قتيلًا و3119 جريحًا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

في المقابل، أسفر رد إيران و"حزب الله" عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 5045 في إسرائيل، التي تتكتم على جزء من خسائرها البشرية والمادية، كما أدت الهجمات الإيرانية إلى مقتل وإصابة عسكريين أمريكيين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأراضي في سوريا ولبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ حروب سابقة، فيما أُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة، بعد ارتكاب مجازر وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ولا تزال ترفض الانسحاب الكامل وإقامة دولة فلسطينية.