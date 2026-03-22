الخارجية تنشر الحلقة الرابعة من بودكاست دبلوكاست حول دور مصر في إفريقيا

تعرض وزارة الخارجية، حلقة جديدة من بودكاست "دبلوكاست" Diplocast، تتناول فيها الدور المصري النشط في القارة الإفريقية على الصعيد السياسي والتنموي والاقتصادي.

وتستعرض الوزارة أهمية الدائرة الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية وخصوصية العلاقات المصرية–الأفريقية، إذ أدار الحوار الإعلامي عمرو عبد الحميد.

وتستضيف الحلقة السفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، الذي يستعرض محددات التحرك المصري في إفريقيا، وأولويات السياسة الخارجية تجاه القارة، وجهود تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات.

كما تستضيف الحلقة السفير الدكتور محمد عمر جاد، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، الذي يسلط الضوء على دور مصر داخل الأطر متعددة الأطراف الإفريقية، وآليات التنسيق مع التجمعات الإقليمية، وأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة.

وتشارك في الحلقة السفيرة نرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي تتناول دور الوكالة في دعم برامج بناء القدرات ونقل الخبرات إلى الدول الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وتقديم منح تدريبية في مختلف القطاعات، بما يعكس التزام مصر بدعم التنمية في القارة.

ويُعد «دبلوكاست» البودكاست الرسمي لوزارة الخارجية، ويهدف إلى إلقاء الضوء على مختلف جوانب عمل الوزارة والدبلوماسية المصرية، من خلال استضافة مسئولين وخبراء متخصصين، ويقدمه إعلامي مختلف في كل حلقة.

وتتقدم وزارة الخارجية، بالشكر لكلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، التي ساهمت في تقديم الدعم الفني لإنتاج الحلقة.