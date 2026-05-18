حزب حريدي يدعو لحل الكنيست الإسرائيلي خلال جلسة الأربعاء

جدَّد الزعيم الروحي لحزب "ديجل هتوراه" الحريدي، الحاخام دوف لاندو، دعوته لأعضاء الحزب في الكنيست الإسرائيلي للتصويت لصالح حل الكنيست خلال جلسة بعد غدٍ الأربعاء.



وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الحاخام لاندو شدَّد، خلال اجتماع عقده مع رئيس الحزب عضو الكنيست موشيه جافني، على ضرورة دعم مشروع قانون حل الكنيست.



وقال متحدث باسم الحاخام، في بيان، إن لاندو "كرَّر وشدَّد على الرسالة السابقة، التي تقضي بوجوب تصويت أعضاء الكنيست عن حزب ديجل هتوراه لصالح حل الكنيست يوم الأربعاء".



ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خاصةً بشأن قانون إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.

