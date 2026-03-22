لجنة طبية بجامعة طنطا لمعاينة حالة طفلة دخلت في غيبوبة بعد ابتلاعها بالونة

وجّه الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، بتشكيل فريق طبي لمعاينة حالة الطالبة سلمى إسماعيل، 13 عامًا، والمعروفة إعلاميًا بـ “طفلة البالونة”، بعد ابتلاعها بالونة ودخولها في غيبوبة، بهدف تقييم حالتها وطمأنة أسرتها بشأن الإجراءات الطبية المتخذة لضمان تقديم أفضل رعاية عاجلة.

جاء ذلك في تصريحات لـ الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، مؤكدًا أن التواصل تم بشكل مباشر مع عميد كلية الطب، في إطار التنسيق الكامل بين مديرية الصحة ومستشفيات جامعة طنطا.

وتعيش الطالبة سلمى إسماعيل، من قرية كفر الشوربجي بالغربية، حالة صحية حرجة بعد ابتلاعها “بالونة” عن طريق الخطأ خلال احتفالات عيد الفطر.

وأدى الحادث إلى دخولها في غيبوبة تامة، مع توقف إحدى الرئتين عن العمل، حيث تتلقى حاليًا العلاج داخل مستشفى طنطا العام.

وأكدت أسرتها أن حالتها خطيرة للغاية، وتحتاج بشكل عاجل إلى تدخل متخصص في جراحة القلب والصدر، مع سرعة نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا، خاصة أنها تمر بمرحلة حرجة بين الحياة والموت.