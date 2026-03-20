الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من أمير تبوك لتهنئته بعيد الفطر ويؤكد دعم مصر الكامل للسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أمير منطقة تبوك قدم التهنئة إلى الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن تكون هذه المناسبة الطيبة سعيدة ومباركة على الشعبين المصري والسعودي، وسائر الأمتين العربية والإسلامية.

وقد أعرب الرئيس عن تقديره لتهنئة أمير تبوك الكريمة، وقدم التهنئة لسموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمملكة العربية السعودية وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس جدد خلال الاتصال مساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية في ظل الوضع الإقليمي الراهن، داعيًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.