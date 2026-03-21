أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه قاعدة "دييغو غارسيا" الأمريكية‑البريطانية في المحيط الهندي.



وقالت الصحيفة إن هذا الاستهداف يعد أول محاولة عملية من طهران لاستهداف ما يعرف بـ"جزيرة القاذفات" خارج نطاق الشرق الأوسط.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فشل أحد الصاروخين خلال الطيران، بينما أطلقت سفينة حربية أمريكية صاروخا اعتراضيا من طراز "إس إم‑3" على الصاروخ الآخر، من دون تأكيد نهائي لنجاح عملية الاعتراض، في حين لم تصب أي من المقذوفات في القاعدة.

ويأتي الكشف عن هذه المحاولة بعد ساعات من سماح بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات ضد إيران، في تصعيد ينظر إليه كرسالة إيرانية مباشرة لقدرة طهران على تهديد الأصول الأمريكية البعيدة في قلب المحيط الهندي.