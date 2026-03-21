صحيفة ألمانية تفند مزاعم نتنياهو حول تدمير الجيش الإيراني

قالت صحيفة Die Zeit الألمانية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزعم بأن الهزيمة حلت بالجيش الإيراني، لكن دون تقديم أي دليل يمكن أن يدعم ادعاءاته.



وأضافت: "بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يعد بإمكان إيران تخصيب اليورانيوم بسبب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية. ووفقا لمزاعمه لم يعد النظام الإيراني قادرا على إنتاج الصواريخ الباليستية. <…> ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يقدم أي دليل يثبت صحة مزاعمه".



وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد إعلانه الهزيمة الكاملة للجيش الإيراني، باشر على الفور الحديث عن خطط لشن ضربات جديدة على أراضي ذلك البلد.

وتابعت الصحيفة في مقالتها: "يزعم نتنياهو بأن الدفاعات الجوية الإيرانية عديمة الجدوى في الوقت الراهن، والأسطول الإيراني يرقد في قاع البحر، والقوات الجوية شبه مدمرة. ومع ذلك، ووفقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ستستمر الهجمات على إيران طالما دعت الحاجة لذلك".

في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.