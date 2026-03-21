البحرين تعلن اعتراض وتدمير 143 صاروخ و242 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الاعتداء الإيراني الذي وصفته بالغاشم من اعتراض وتدمير 143 صاروخ و 242 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

وأضافت في بيان، أنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة؛ إذ إنّ الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء المملكة مصونةٌ.

وأهابت بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وبينت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون وعسكريون، وخلّفت أكثر من 15 ألف جريح ودمارا واسعا.

في المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 4090 شخصا، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت أكثر من 200.

كما يشمل الرد الإيراني هجمات في دول عربية، تقول طهران إنها موجهة ضد أهداف وقواعد عسكرية بتلك الدول، التي ترد بأنها معظم الهجمات تستهدف اعيانا مدنية وتقول إنه لا يمكن تبرير هذه الاعتداءات.