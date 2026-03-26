مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون يورو لضم نجم برشلونة

يدرس نادي مانشستر يونايتد تقديم عرض ضخم تصل قيمته إلى 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع نجم برشلونة الشاب فيرمين لوبيز خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويقدم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مستويات مميزة مع برشلونة هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 16 أخرى خلال 39 مباراة في مختلف البطولات، ليصبح أحد أبرز العناصر الصاعدة في الفريق.

وكان لوبيز قد حظي باهتمام سابق من تشيلسي في الصيف الماضي، لكنه فضّل البقاء داخل النادي الكتالوني، الذي نشأ فيه، رافضًا فكرة الرحيل في ذلك التوقيت.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن مانشستر يونايتد يستعد لاختبار موقف اللاعب مجددًا بعرض مالي ضخم، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم الإغراءات المالية الكبيرة، تبدو صفقة انتقال لوبيز معقدة، في ظل تمسك إدارة برشلونة بخدماته، إلى جانب رغبة المدرب فليك في الإبقاء عليه ضمن مشروع الفريق، حيث يُعد من الركائز المهمة في خططه المستقبلية.