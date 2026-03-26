رويترز: باكستان تتدخل لمنع اغتيال وزير خارجية إيران ورئيس البرلمان

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصدر في إسلام آباد، أن إسرائيل أزالت اسم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، من قائمة الاستهداف، وذلك بعد أن طلبت باكستان من الولايات المتحدة عدم استهدافهما.

وكان عراقجي يقود وفد إيران في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، ويعد من أكثر الدبلوماسيين الإيرانيين خبرة، في حين ينظر إلى قاليباف من قبل بعض دوائر البيت الأبيض باعتباره شريكا يمكن التعامل معه، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال المصدر الباكستاني: "كان لدى الإسرائيليين إحداثياتهما وكانوا يريدون تصفيتهما، وأبلغنا الولايات المتحدة أنه إذا تم القضاء عليهما أيضا فلن يبقى أحد يمكن التحدث معه، ولهذا طلبت واشنطن من إسرائيل التراجع".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي كانت أول من نشر هذه المعلومات، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن الرجلين أُزيلا من قائمة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإعادة فتح باب المفاوضات مع إيران.

وكان عدد من كبار المسئولين الإيرانيين قد قُتلوا منذ اندلاع الحرب الحالية، من بينهم المرشد الأعلى، علي خامنئي.

وقد تعهدت إسرائيل بمواصلة ملاحقة قيادات إيران، بينما أقر ترامب بأن العديد من الوسطاء المحتملين، بمن فيهم مفاوضون شاركوا في محادثات قبل الحرب، قد قُتلوا في الضربات.

وقال ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء: "لقد قتلنا كل قيادتهم، ثم اجتمعوا لاختيار قادة جدد، فقتلناهم جميعا، والآن لديهم مجموعة جديدة ويمكننا بسهولة فعل ذلك مرة أخرى، لكن لنرى كيف سيتصرفون".