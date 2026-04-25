نقيب الأطباء البيطريين: تحية لكل طبيب في موقعه يحافظ على صحة المواطن ويحقق الأمن الغذائي لوطنه

وجه الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، تحية تقدير وإعزاز لكل طبيب بيطري يؤدي رسالته في مختلف المواقع، مؤكدا على دورهم الحيوي في الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي.

وتقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام، بحسب بيان، بخالص التهنئة للأطباء البيطريين في مصر ومختلف دول العالم، بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري، الذي يُحتفل به سنويا في السبت الأخير من شهر أبريل.

وأشار النقيب العام إلى أن الشعار العالمي للاحتفال هذا العام هو "الأطباء البيطريون: حماة الغذاء والصحة"، وهو ما يعكس بوضوح الأهمية الكبيرة للدور الذي يقوم به الطبيب البيطري في حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، إلى جانب مساهمته في تعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن هذه المناسبة تسلط الضوء على الدور المحوري للأطباء البيطريين في مجالات الصحة العامة، وسلامة الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، والبحث العلمي، ومكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، فضلا عن دورهم في حماية المجتمعات من الأوبئة.

وأشار إلى أن "احتفال هذا العام يتزامن مع ذكرى وطنية عزيزة على قلوبنا، وهي عيد تحرير سيناء، مقدما التهنئة للشعب المصري و الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة الوطنية".

وأعرب النقيب العام عن خالص تمنياته لجميع الأطباء البيطريين بمزيد من التوفيق والعطاء، استمرارا لدورهم الإنساني النبيل في خدمة المجتمع والعالم.