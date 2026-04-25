وزير الخارجية التركي: تركيا قد تشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز بعد الحرب

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده يمكن أن تشترك في العمليات الدولية لإزالة الألغام من مضيق هرمز إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأوضح فيدان في حديثه للصحفيين في لندن، أن تركيا "ستكون منفتحة على" المشاركة في تحالف مكلف بإزالة الألغام البحرية في المضيق بمجرد التوصل لاتفاق، واصفا هذا العمل بأنه جهد "إنساني".

لكنه شدد رغم ذلك على أن أنقرة لن تشارك في عمليات تخاطر بتصنيف تركيا طرفا في صراع جديد. وأوضح فيدان أن أنقرة ستتجنب أي دور قد ينطوي على الانحياز إلى تجدد الصراع.

وأضاف فيدان، أن تركيا تتوقع اتفاقا شاملا يفضي إلى العودة عن طريق التفاوض إلى الوضع القائم ، بما يضمن المرور عبر مضيق هرمز بدون رسوم. وإلا سيتعين على الطرفين استكشاف طرق جديدة لإيجاد حل، بحسب الوزير.

وبعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير، ردت إيران بإغلاق مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن لم تحصل على حق المرور عبر الممر المائي.