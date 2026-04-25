أوكرانيا: هجمات روسية على دنيبرو تودي بحياة 5 أشخاص وتصيب 46

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت أن ضربات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت مدينة دنيبرو الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 46 آخرين، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال أولكسندر هانزا، الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، إن جثث القتلى الأربعة انتشلت من تحت أنقاض منزل تم تدميره بالكامل خلال الهجمات التي وقعت ليلاً.

وكتب هانزا عبر تطبيق تيليجرام في معرض وصف الهجمات: "لقد ظل الروس يضربون دنيبرو ومدنا وتجمعات أخرى طوال الليل تقريبا"، مشيرا إلى أن تلك الهجمات تسببت في اندلاع حرائق بمختلف أنحاء دنيبرو، ودمرت جزئيا عدة مبان سكنية وشركات ومنزلا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق اليوم السبت، أن روسيا شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين.

كما ترددت أنباء عن انفجارات عنيفة في مدينتي خاركيف ودنيبرو، فيما طال المزيد من الهجمات مدناً أخرى من بينها العاصمة كييف.

من جهته، أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، بأن "11 شخصاً لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات دنيبرو إثر الهجوم الروسي".

وأضاف هانزا، في منشور على تطبيق تليجرام، أن "الروس ظلوا يقصفون دنيبرو ومدن وتجمعات أخرى طوال الليل تقريباً"، موضحاً أن الهجمات أشعلت حرائق في مناطق متفرقة من دنيبرو، وأدت إلى تدمير جزئي لعدد من العمارات السكنية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى منزل خاص.

وفي جنوب غرب البلاد، أصيب شخصان جراء هجمات بمسيرات ليلية استهدفت منطقة أوديسا.

وعلى الجانب الروسي، قالت مصادر محلية إن امرأة قُتلت وأصيب رجل بجروح خطيرة إثر هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منطقة بيلجورود الحدودية.

وفي أعقاب الهجمات الليلية، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية اليوم السبت، العثور على شظايا مسيرات في منطقة سكنية بمدينة جالاتي، بجنوب شرق البلاد قرب الحدود الأوكرانية مع رومانيا العضو في حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وكانت رومانيا قد أكدت في مناسبات سابقة عدة العثور على حطام مسيرات على أراضيها.

وجاءت هذه الهجمات بعد يوم واحد من صفقة تبادل أسرى بين موسكو وكييف، حيث أفرج الجانبان عن 193 عسكرياً.

وتُعتبر عمليات تبادل الأسرى الدورية من الإنجازات الإيجابية النادرة في مسار المفاوضات التي ترعاها واشنطن منذ شهور بين الطرفين، ولكنها لم تحقق تقدما يُذكر في الملفات الخلافية الجوهرية التي تعوق إنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.