غارات إسرائيلية مكثفة تضرب بلدات جنوب لبنان بعد أوامر نتنياهو

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، ليل السبت، عددًا من البلدات في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وجاءت الغارات عقب توجيهات أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش بشن هجمات «بقوة» ضد أهداف تابعة لـحزب الله.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات حداثا، زبقين، خربة سلم، والسلطانية في جنوب لبنان، ضمن تصعيد ميداني جديد على الجبهة الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجمات على مبانٍ زعم أنها عسكرية وتستخدم لتعزيز مسارات تابعة لـحزب الله.

وقال، في بيان: «نفذنا قبل وقت قصير هجمات على مبانٍ تُستخدم عسكريًا وكانت تابعة لمنظمة حزب الله في أنحاء جنوب لبنان».