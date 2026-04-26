تايلاند: خفض الإضاءة على الطرق الريفية منخفضة الخطورة لتوفير الطاقة

أعلنت إدارة الطرق الريفية في تايلاند، إجراءات لخفض استهلاك الكهرباء على الطرق منخفضة الخطورة في أنحاء تايلاند، وذلك للمساعدة في تقليل تكاليف الطاقة عن كاهل الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست".

واعتبارا من الأول من مايو، سيتم تخفيف إضاءة الطرق أو إطفاؤها خلال فترات معينة في المناطق ذات الحركة المرورية المنخفضة أو المخاطر المحدودة، مثل المناطق خارج التجمعات السكنية أو في ساعات الهدوء.

وأكدت الإدارة، أن السلامة تظل الأولوية القصوى. حيث ستستمر الإضاءة بصورة طبيعية في المواقع مرتفعة الخطورة، مثل التقاطعات والمنحنيات الحادة ومناطق الاختناقات المرورية والمناطق السكنية والطرق ذات الكثافة المرورية العالية.

كما دعت إدارة الطرق الريفية، قائدي السيارات إلى توخي مزيد من الحذر أثناء القيادة، والحفاظ على إضاءة المصابيح الأمامية بشكل كاف لضمان الرؤية، والالتزام الصارم بقوانين المرور لحماية جميع مستخدمي الطريق، وذلك وفقا لبيان صادر اليوم السبت.