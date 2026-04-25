مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية لنسخته الـ12

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية لنسخته الثانية عشر، المقرر انطلاقها في الفترة من 27 إبريل لـ2 مايو المقبل.

وتضم عضوية لجنة تحكيم أفلام المسابقة العربية كل من: الفنانة هبة عبدالغني، والفنان عبدالعزيز الحبسي، والمخرج السوداني محمد كردفاني.

درست هبة عبد الغني في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث صقلت موهبتها الأكاديمية إلى جانب شغفها بالتمثيل، وبدأت مشوارها الفني في أواخر التسعينيات، واستطاعت أن تثبت حضورها تدريجيًا في الدراما التلفزيونية، وشاركت في عدد كبير من المسلسلات الناجحة، كما عملت في المسرح، وهو ما ساعدها على تطوير أدواتها التمثيلية، إلى جانب ظهورها في بعض الأعمال السينمائية.

تتميز هبة بحضور هادئ وأداء يعتمد على التعبير الداخلي، ما يجعلها قادرة على تقديم شخصيات واقعية ومؤثرة، من أهم اعمالها في المسلسلات "الوتد - حديث الصباح والمساء – فريسكا - الحقيقة والسراب - السبع وصايا - سلسال الدم" وفي السينما "حين ميسرة – خلي الدماغ صاحي – حالة حب – خالي من الكوليسترول – صياد اليمام – ألوان السما السبعة – النبطشي"، كما شاركت في العديد من الأفلام القصيرة منها "لما كان البحر أزرق – واحد – خلف الأنا – الصرخة – أداجيو".

بينما بدأت مسيرة عبد العزيز الحبسي الفنية من المسرح المدرسي، لتتطور بعدها إلى احتراف السينما والدراما، وهو عضو في الجمعية العمانية للسينما منذ عام 2008 وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمسرح منذ عام 2023.

يمتلك عبد العزيز الحبسي رصيداً غنياً من الأعمال المسرحية والدرامية والمسلسلات المحلية في مجالات التمثيل والإخراج والتصوير، بما في ذلك التصوير الجوي، وقد أخرج عدة أفلام روائية ووثائقية حصدت جوائز دولية، أبرزها فيلم "خطيئة" الفائز بالجائزة البرونزية في مهرجان مسقط الدولي السينمائي العاشر.

كما برز كخبير في إدارة المهرجانات، حيث تولى منصب المدير الفني لأكثر من ستة مهرجانات سينمائية دولية، منها مهرجانات الباطنة والشرقية والظاهرة وظفار، بالإضافة إلى مشاركته كعضو لجنة تحكيم في عدة محافل دولية ومساعد لمدير اللجنة الفنية ومبرمجاً لدورتين في مهرجان مسقط السينمائي الدولي.

أما محمد كردفاني هو مهندس طيران سوداني تحوّل إلى صانع أفلام، تشمل أعماله عدة أفلام قصيرة، من بينها فيلم "نيركوك" الذي حصل على جائزة ناس لأفضل فيلم عربي في مهرجان قرطاج السينمائي عام 2016، وجائزة هيباتيا الذهبية من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير عام 2017.

أما فيلمه الروائي الطويل الأول "وداعاً جوليا" الذي شاركت في إنتاجه التنفيذي الحائزة على جائزة الأوسكار لوبيتا نيونغو، فقد كان أول فيلم سوداني يُعرض في مهرجان كان السينمائي، حيث فاز بجائزة الحرية ضمن قسم نظرة ما.

واصل الفيلم نجاحه لاحقاً بحصوله على 65 جائزة إضافية، من بينها جائزة الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة جان رينوار من وزارة التربية الفرنسية.