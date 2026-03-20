مصر تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف منشآت وبنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا.

وتؤكد مصر أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا ومتكررا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل سيادة الدول ووحدة اراضيها.

وتشدد مصر على رفضها القاطع لتكرار هذه الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية، محذرة من أن هذا التمادي يمثل استخفافا خطيرا بالأمن والاستقرار الإقليمي، وينذر بانزلاق الشرق الأوسط نحو مزيد من الفوضى والتوتر.

وتطالب مصر بضرورة الانسحاب الفوري والكامل لكافة القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي السورية المحتلة، التزاما بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتجدد مصر مطالبتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياته، والتحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي، صوناً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.