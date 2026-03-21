مجلس السلام يقدم مقترحا إلى حماس يتعلق بإلقاء سلاحها

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين، بأن مجلس السلام قدم اقتراحاً آخر إلى حركة حماس يتضمن نزع سلاحها خلال فترة ستة أشهر وقالا إن الاقتراح قُدّم إلى حماس خلال اجتماعات عُقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، وحضرها نيكولاي ملادينوف، عضو المجلس التنفيذي والممثل السامي لغزة، وآري لايتستون، مساعد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وتنص خطة ترامب لغزة، التي وافقت عليها إسرائيل وحماس في أكتوبر، على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء إعادة الإعمار مع إلقاء حماس لأسلحتها.

وقال ملادينوف، يوم الخميس، إن ‌هناك ⁠جهودا جادة جارية لتقديم الإغاثة إلى القطاع الذي مزقته الحرب، مع إطار عمل اتفق عليه الوسطاء يمكن أن يدفع عملية إعادة الإعمار قدما في غزة التي تحولت أجزاء كبيرة منها إلى ركام.