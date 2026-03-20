أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة وكبار المسئولين.

وقال الإمام في خطبة صلاة العيد، إن «المصريين لا يملكون سوى شكر الله على ما هم فيه من نعم، في ظل هذا الجو المبهج والعالم يموج بما يموج به».

وأضاف: «بأي لسان نشكرك يارب، يارب لك الحمد على ما نحن فيه، والذي بعث محمدًا بحق؛ إن كلمات اللغة لتتوارى خجلًا وحياء أمام هذا المشهد المبهج الذي نحن فيه الآن».

وتوجه برسالة إلى المصريين، قائلًا: «يا شعب مصر العظيم، ويا جند مصر على الخصوص، سيروا ولا تنتبهوا، امتثلوا لكلام النبي يوم خيبر: خذ الراية ولا تلتفت، امضي يا علي ولا تلتفت. ولا نلتفت أبدا يا شعب مصر أمام صناع هذا الشر، فنحن في وادي العمران وهم في واد آخر».

وأكمل: «كل عام وأنت يا زعيم أمتي بخير، كل عام يا قائد نهضتنا وأنت في خير وعز ومجد وفخار، كل عام وأخير أجناد الأرض على العهود والوعود أسودا تزأر على الحدود، كل عام ورجال أمننا في ستر وأمن وعافية، كل عام وعلماء الأمة على القرآن يجتمعون وعلى حب سيدنا محمد ماضون، كل عام وشعب مصر في أمن الله وأمانه».