الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 3 صواريخ باليستية و8 طائرات مسيرة

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم السبت مع 3 صواريخ باليستية و 8 طائرات مسيرة.

وأضافت في بيان، أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية التي وصفتها بالسافرة تعاملت الدفاعات الجوية مع 341 صاروخًا باليستيًّا، و15 صاروخ جوال، و 1748 طائرة مسيرة.

وتابعت: «أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 160 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنجلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية».

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون وعسكريون، وخلّفت أكثر من 15 ألف جريح ودمارا واسعا.

في المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 4090 شخصا، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت أكثر من 200.

كما يشمل الرد الإيراني هجمات في دول عربية، تقول طهران إنها موجهة ضد أهداف وقواعد عسكرية بتلك الدول، التي ترد بأنها معظم الهجمات تستهدف اعيانا مدنية وتقول إنه لا يمكن تبرير هذه الاعتداءات.