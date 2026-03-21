جيش الاحتلال: تعرض إحدى مقاتلاتنا لهجوم بصاروخ أرض جو في إيران

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تعرض إحدى مقاتلاته لهجوم بصاروخ أرض جو خلال عملية في سماء إيران.

وقال الجيش في بيان، ظهر السبت: «خلال مهمة عملياتية للقوات الجوية في الأجواء الإيرانية، رُصد صاروخ أرض-جو يُطلق باتجاه طائرة مقاتلة إسرائيلية».

وأضاف: «تصرف الطاقم وفقًا للإجراءات المتبعة، ولم تُلحق أي أضرار بالطائرة، وأُنجزت المهمة كما هو مخطط لها».

وتابع: «منذ بداية الحرب، بُذلت عدة محاولات لاستهداف طائرات مقاتلة إسرائيلية في الأجواء الإيرانية، وقد تعاملت أطقم الطائرات بنجاح مع هذا التهديد».

واستكمل: «ستواصل القوات الجوية التحليق والهجوم حيثما اقتضت الضرورة في جميع أنحاء إيران، وستُكمل مهامها تحت أي تهديد في كل طلعة جوية عملياتية».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون وعسكريون، وخلّفت أكثر من 15 ألف جريح ودمارا واسعا.

في المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 4090 شخصا، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت أكثر من 200.

كما يشمل الرد الإيراني هجمات في دول عربية، تقول طهران إنها موجهة ضد أهداف وقواعد عسكرية بتلك الدول، التي ترد بأنها معظم الهجمات تستهدف اعيانا مدنية وتقول إنه لا يمكن تبرير هذه الاعتداءات.