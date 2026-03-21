السبت 21 مارس 2026 7:41 ص القاهرة
زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت

د ب أ
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 7:33 ص | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 7:33 ص

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة عن تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، الذي توفي عن عمر يناهز 97 عاما.

وكتب زيلينسكي على موقع إكس "هذه خسارة كبيرة للأوكرانيين. لقد كان شخصية قوية وأحد أشد المدافعين عن الكنيسة الأوكرانية والاستقلال والدولة".

وقال زيلينسكي إن الشعب الأوكراني سيقدر دائما مساهمة فيلاريت في بناء كنيسة مستقلة.

وتوفي فيلاريت، واسمه ميخايلو دينيسينكو، يوم الخميس الماضي.

ودافع لفترة طويلة عن إنشاء كنيسة أرثوذكسية أوكرانية مستقلة عن موسكو.


