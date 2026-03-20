سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن خردة بحي باغوص بدائرة قسم أول الفيوم، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إخطار من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مخزن خردة بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، برفقة قوات الحماية المدنية، التي دفعت بـ7 سيارات إطفاء، حيث تم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي داخل المخزن، فيما ساهمت سرعة تدخل قوات الإطفاء في احتواء النيران دون وقوع خسائر بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.